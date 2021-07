Région : dans l'Ain, il loue sa maison, des centaines de fêtards débarquent

Un habitant de Saint-Maurice-de-Gourdans (Ain) a eu une mauvaise surprise ce week-end. Pensant louer sa maison pour un anniversaire privé, ce sont finalement plusieurs centaines de personnes qui ont débarqué dans cette villa avec piscine.

Le propriétaire de cette villa à Saint-Maurice-de-Gourdans (Ain) a certainement été surpris en voyant l'état de sa maison ce week-end. Alors qu'il pensait la mettre en location pour un anniversaire privé d'une cinquantaine de personnes, ce sont finalement entre 300 et 500 fêtards qui ont envahi son terrain samedi 26 juin rapporte Le Progrès.

Les gendarmes ont dressé des PV

Au programme, pool party et musique à fond jusqu'à 4 heures du matin, ce qui n'a pas plu aux voisins. Les gendarmes ont dressé quelques PV pour le tapage nocturne et le stationnement, mais la soirée se passant dans un espace privé, ils n'ont pas pu aller plus loin.

Sa propriété ayant subi d'importants dégâts, cet habitant de Saint-Maurice-de-Gourdans souhaiterait porter plainte.