Rectorat de Lyon : des élèves exclus pour non-respect des gestes barrières

Dans un collège de Saint-Georges-de-Reneins, dans le rectorat de Lyon, les gestes barrières ne sont pas pris à la légère durant l'épidémie de coronavirus COVID-19. Dix élèves viennent d'être exclus pour ce motif.

Selon le Patriote, dix élèves du collège de Saint-Georges-de-Reneins ont été exclus de l'établissement jusqu'à la fin de l'année scolaire ce mardi. Le collège leur reproche d'avoir refusé à plusieurs reprises de ne pas mettre un masque ou de se laver les mains durant la journée de reprise totale des cours.

Ce sont les parents qui ont contacté nos confrères, expliquant que 28 élèves de la classe avaient été sanctionnés, mais seulement dix renvoyé. Ils invoquent une réaction "disproportionnée". Du côté du rectorat de Lyon, on répond par l'importance de protéger tous les élèves du collège, mais aussi le fait que le virus circule toujours et que de ne pas les respecter est un possible danger.