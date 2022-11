Qui sont les 5 Goncourt de Lyon ?

Depuis la création du prix Goncourt en 1903, cinq Lyonnais ont été récompensés du fameux prix littéraire. Lyon Capitale vous donne la main heureuse.

Le prix Goncourt a été créé en 1903 pour récompenser chaque année "le meilleur ouvrage d'imagination en prose, paru dans l'année". Sur les 119 prix remis depuis la création du Goncourt, cinq l'ont été à des écrivains nés et/ou habitant Lyon.

La Lyonnaise Brigitte Giraud a été récompensée, jeudi 3 novembre, du prix Goncourt 2022 pour son livre Vivre vite.

C'est la cinquième fois que le prestigieux prix littéraire revient à Lyon. Le premier lauréat (1905, 3e de l'histoire) était l'officier de marine et écrivain Claude Farrère pour Les Civilisés, a suivi le romancier et journaliste Henri Béraud (La Houle et L'Ours, à Lyon, Le Canard Enchaîné, Crapouillot, Le Petit Parisien et Paris-Soir), pour Le Vitriol de Lune conjointement Le Martyre de l'obèse en 1922, puis après une longue traversée du désert pour les écrivains lyonnais, le professeur de sciences de la vie et de la Terre au lycée Saint-Marc de Lyon Alexis Jenni (2011) pour L'Art français de la guerre (son premier roman publié) et en fin l'écrivain, cinéaste et scénariste Eric Vuillard (2017) pour son récit L'Ordre du jour qui relate plusieurs épisodes des prémices et du début du Troisième Reich.

Brigitte Giraud complète cette main heureuse. Elle devient ainsi la 13e femme récompensée du prix Goncourt.

