Qui seront les têtes de liste des élections anticipées à Francheville ?

Michel Rantonnet, maire démissionnaire LR et Claire Pouzin, Hélène Duvivier et Olivier Roche, les trois têtes de liste connues pour les élections anticipées de Francheville. @DR

Plus d'un mois après la démission du maire de Francheville, Michel Rantonnet, la préfecture a officialisé ce vendredi les dates des élections anticipées. Et si le mystère plane encore sur la candidature de l'ancien édile, les autres listes, elles, se préparent déjà à faire campagne.

Ira, ira pas ? A plus de deux mois des élections anticipées, les pronostics vont bon train quant à la participation du maire démissionnaire Michel Rantonnet (LR), à ce nouveau scrutin. "Il ne s’est pas encore déclaré mais c’est ce qui est pressenti", estime Claire Pouzin, l'une des adjointes ayant tourné le dos au maire l'an dernier, en raison de son fonctionnement jugé "autocratique". Celle qui conduira désormais la liste "de rassemblement allant du centre, de la droite et des indépendants", nommée "Ensemble pour Francheville", le sait : "son objectif ce sera de nous faire perdre, par vengeance très probablement".

La participation de Michel Rantonnet encore incertaine

Et si les relations entre les adjoints dissidents et l'ancien édile sont plus que tendues, l'ancienne adjointe déléguée à la petite enfance, l'enfance et la jeunesse ne compte pas tout jeter pour autant : "Nous on veut terminer les projets pour lesquels on a été élus en 2020 [...] On ne jette absolument pas le bébé avec l’eau du bain". Sa liste mise donc sur un changement sur la forme plutôt que sur le fond. "On a envie d’une nouvelle forme de gouvernance avec plus de participation, de concertation et de transparence. Ce sera un nouveau souffle pour la vie", assure-t-elle.

De son côté, Hélène Duvivier, vice-présidente du Grand Lyon en charge des relations européennes et internationales, et tête de la liste "Francheville respire" ne se fait que peu d'illusions sur la participation future de Michel Rantonnet : "cela me paraîtrait surprenant qu’il ne profite pas de l’atout d’être le maire sortant". Mais consciente du talent de son adversaire en matière de communication politique, elle est persuadée que "s'il se représente, il le dira tard".

"Je reconnais avoir fait une erreur de casting en 2020, ce qui nous conduit à un renouvellement" Michel Rantonnet

Sans surprise, le principal concerné laisse volontiers planer le doute : "je patiente encore un peu pour ma décision définitive parce que le calendrier laisse jusqu'à début janvier pour les inscriptions en préfecture". Un laps de temps qui pourrait lui permettre de constituer une liste avec "de nouveaux visages qui ne sont pas axés sur les querelles politiciennes", lâche-t-il, soucieux de ne plus refaire les mêmes "erreurs de casting" qu'en 2020. S'il y réfléchit sérieusement, l'édile n'omet pas non plus l'autre alternative qui se présente à lui, à savoir : "prendre du champ, concentrer son énergie et son travail sur la métropole de Lyon", où il est conseiller.

Selon ses deux opposantes, un rapprochement de l'ancien maire avec la liste Divers droite "Nous Franchevillois", emmenée par le membre du Conseil national du parti Reconquête! Olivier Roche, serait plus que probable. Cette "alliance avec Zemmour, ce n'est quand même pas terrible", soupire Hélène Duvivier.