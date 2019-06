Quel est le record de chaleur absolu à Lyon ?

Dans le centre de Lyon, le thermomètre s'approche des 40 degrés à l'ombre, va-t-on battre un record de chaleur en cette fin juin ? Quelle est la température la plus haute jamais relevée à Lyon ?

Semaine caniculaire à Lyon en cette fin juin. Les températures annoncées devaient dépasser les 40 degrés à l'ombre. Au final, on devrait rester sous cette barre, à l’exception des îlots de chaleur. Dans ces zones, le mercure peut être encore plus élevé à cause de paramètres qui entraînent des accumulations de chaleurs (bitume, absence de végétaux, d'eaux, de courants d'air...).

Ainsi quand on parle de record de chaleur à Lyon, il faut partir du point de vue que les températures relevées l'ont été dans des lieux à l'abri de ces mêmes îlots de chaleur. Deux stations servent ainsi de référence : Bron (depuis 1920) et Saint-Exupéry (depuis 1975). Dans les deux cas, le record de chaleur est tombé le même jour : le 13 août 2003. La station de Bron a affiché 40,5 degrés, celle de Lyon Saint-Exupéry 39,9 degrés. Depuis ces valeurs n'ont pas encore été battues. L'année 2019 changera-t-elle la donne ?