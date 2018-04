Que faire à Lyon pendant la 2e semaine des vacances de Pâques ?

Pour cette deuxième semaine des vacances de Printemps, Lyon Capitale a sélectionné une liste d’activités à faire seul ou en famille.

Spectacles

The Illusionists

Rendez-vous à la Halle Tony Garnier pour assister à un spectacle magique, The Illusionists. Les sept plus grands magiciens mondiaux arrivent à Lyon, après avoir fait le tour du monde. Une représentation fantastique à voir en famille.

Les 17 et 18 avril. À partir de 7 ans. De 39 € 90 à 69 € 90.

Dimanche en Famille

Dans le cadre de son nouveau rendez-vous familial, Dimanche en Famille, l’Institut Lumière organise des projections de films adaptés à tous, du jeune public aux adultes. Les films sont projetés en version originale sous-titrée français (VOSTFR). Dimanche prochain, un grand classique français sera projeté au Musée Lumière : La Grande Vadrouille.

Dimanche 22 avril à 14h30. À partir de 10 ans. 4 € pour les moins de 14 ans, 6 € tarif réduit, 7 € 50 plein tarif.

Play It Again

Play It Again permet au jeune public de découvrir des films cultes. Pour cette 4e édition, plus de 150 cinémas participent, et offrent une sélection de grands classiques incontournables, allant de Billy Elliott aux Aventures de Pinocchio, en passant par Charlot sur la route. Des cinés-concerts sont également organisés.

Du 18 au 24 avril. À partir de 3 ans.

Découverte

La Maison des Canuts

Pour les vacances, la Maison des Canuts invite les enfants dès six ans ainsi que leurs parents à découvrir l’univers des canuts, grâce à des visites commentées. Petits et grands pourront partir à la découverte de la Maison des Canuts, et des traboules de la Croix-Rousse. Bonus : une démonstration de tissage à la manière des canuts est effectuée dans la journée.

Du 16 au 21 avril. Les lundis, mardis, vendredis et samedis à 15h30. À partir de 8 ans. Gratuit pour les moins de 11 ans, 8 € pour les étudiants, 13 € pour les adultes.

Opéra et numérique

L’Opéra de Lyon se lance dans une aventure numérique, en compagnie du collectif Le Matrice. Six artistes initieront les participants à l’art lyrique, ainsi qu’aux arts numériques. L’objectif : faire découvrir tous les jeux possibles de la voix, de la lumière, des sons et des images.

Du 16 au 20 avril. De 14h30 à 17h30. De 12 ans à 15 ans. 60 € les 5 jours.

Ateliers

Les ateliers du Mini Péri

Le Périscope organise des ateliers participatifs autour des arts urbains. L’objectif : sensibiliser le jeune public. Les participants pourront suivre des activités axées sur la danse, le hip-hop, l’écriture, le slam, le beatbox, ou encore le graff. Des ateliers ludiques adaptés à chacun.

Les 16, 17 et 18 avril à 14h30. À partir de 12 ans. Gratuit.

L’École des Sorciers

Les Goûters de Violette organisent pour les jeunes apprentis sorciers des ateliers créatifs sur le thème d’Harry Potter, à la galerie La Pointe Rouge. Des ateliers ludiques divers sont mis en place : fabriquer sa panoplie de magicien, ou encore décorer sa chambre comme un dortoir de Poudlard.

Le 17 avril de 10h à 12h30. De 8 à 13 ans. Le 18 avril de 10h à 12h30. 25 € par atelier, 12 participants maximum.

Festivals

Les Trubulles

À quarante-cinq minutes de Lyon, la commune de Leyrieu accueille pour la 5e fois le Festival des Trubulles. Pendant cinq jours, dix-huit spectacles vivants se tiendront au cœur du festival : musique, cirque, magie… Petits et grands seront ravis ! Des ateliers sont aussi organisés, assez divers pour plaire à toute la famille.

Du 17 au 21 avril. Certains spectacles gratuits, d’autres entre 4 € et 25 €. Atelier à 7 € par personne.

Vivez nature

Eurexpo vous invite à participer à un salon uniquement dédié à la nature, au bio, et au bien-être. Une centaine d’exposants seront présents pour présenter une spécialité : alimentation, beauté, maison, mode, développement personnel… Seront également organisés des conférences, des ateliers, des initiations et des workshops.

Du 20 au 22 avril, de 10h à 19h. Le 23 avril de 10h à 18h. Entrée gratuite sur invitation à retirer sur le site.

Le Printemps du numérique

Les bibliothèques municipales de Lyon mettent à l’honneur l’innovation, la création et le partage au cœur du Printemps du numérique, édition 2018. Au programme : ateliers de programmation et de création de jeu vidéo, conférences sur le numérique, débats libres, découverte de la réalité augmentée…