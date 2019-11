Agenda – Ce weekend le compte à rebours avant Noël est lancé. Décorer le sapin et entamer le calendrier de l’avent c’est bien, mais on peut aussi profiter des derniers rayons de soleil. Que faire à Lyon ce weekend des 29, 30 novembre et 1er décembre ? Découvrez notre sélection.

Quais du départ, festival consacré au voyage

Créé en 2012, quais du Départ est le plus important Festival consacré au voyage à Lyon.

Comme chaque année, il emmène le public en voyage avec des projections de films, des conférences, des ateliers et tables rondes. En plus cette année : une journée dédiée à la transition écologique.

Vendredi 29 et Samedi 30 novembre

Palais de la Mutualité, 3 place Antonin Jutard, Lyon 3

Billetterie en ligne ici

Programme complet ici

La fête de la soupe

L’APREM COOL présente L’APREM GLOUP, mettant à l’honneur la soupe. Venez donc vous retrouver autour d’une dégustation de soupe et d’un marché primeur bio et local. Au programme : élection du Gloup d’Or par le public, tombola avec un panier de fruits et légumes bio à gagner, collecte de fonds pour l’action « Père Noël Verts » du Secours populaire, et concerts (La Cosi DJ, Limbololo SoundSystem, King Doudou). Sur place, des boissons et 4 containers food en service continu.

Samedi 30 novembre de 17h à 23h

HEAT, 70 quai Perrache, Lyon 2

Atelier Noël sans déchet

Tous les ans les fêtes de Noël génèrent 20 000 tonnes de papiers cadeaux, aussitôt jetés à la poubelle. Aurélie Aimé, journaliste et spécialiste du DIY, propose un atelier pour préparer Noël sans déchet : l’atelier vous propose des solutions simples, esthétiques et écologiques pour emballer vos cadeaux, mais aussi des astuces de décorations et des idées de cadeaux à faire soi-même (bougies, confitures, baumes, etc). Matériel : vous pouvez apporter des papiers de récupération, des tissus, rubans, ficelles, et éléments de la nature.

Samedi 30 novembre de 16h à 17h

Tarif : 5€ / billetterie en ligne ici

Raconte-moi la Terre, 14 rue du Plat, Lyon 2

Salon Studyrama des études supérieures

Studyrama est le salon dédié aux études supérieures : le rendez-vous pour trouver sa formation de Bac à Bac+5 dans divers domaines (communication, hôtellerie, tourisme, santé, art, commerce, sport etc…). Les lycéens à la recherche d’une formation supérieure et les étudiants en quête de réorientation sont invités à venir rencontrer les responsables d’établissements publics et privés. BTS, DUT, classe prépa, licence pro…tous les diplômes et toutes les spécialités seront présentes.

Samedi 30 novembre de 9h30 à 17h30

Double Mixte, 19 Avenue Gaston Berger, Villeurbanne

Liste des exposants et des conférences, invitation gratuite ici

Marché des créateurs de Vaise

La Halte organise un marché des créateurs pour promouvoir le savoir-faire local et artisanal dans un esprit de partage et de rencontre de l’autre. Au programme : marché des créateurs, exposition illustrée par Yann Arthus-Bertrand, ateliers créatifs pour les enfants, espace détente gourmande.

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre de 10h à 19h

La Halte Vaise, 8 place de Paris, Lyon 9

Le Salon du Trail Running

Dans le cadre de la SaintéLyon, mythique raid nocturne entre Saint-Étienne et Lyon, les acteurs du monde de l’outdoor vous donnent rendez-vous à la Halle Tony Garnier pour un salon inédit : celui du Trail Running. Au programme : 120 exposants qui proposent leurs nouveautés pour 2020 (équipementiers, services, diététique, soins, organisateurs de courses, territoires et stations), et de nombreuses animations.

Samedi 30 novembre de 12h à 20h et Dimanche 1er décembre de 9h à 19h

Halle Tony Garnier, 20 Place Docteurs Charles et Christophe Mérieux, Lyon 7

Ouvert à tous, accès gratuit

Plus d’infos sur les exposants ici

Vide dressing Violette Sauvage à In-Sted

Violette Sauvage, le plus grand vide-dressing de France, revient à Lyon en Novembre, de quoi dénicher manteaux et pulls d'hiver à petits prix, et préparer vos cadeaux de Noël. Plus de 70 exposants et créateurs bradent leurs trésors pour votre plus grand plaisir (et celui de votre porte-monnaie). Au programme également, de nombreuses animations (massage, tatouage, atelier cosmétique naturels, coaching…).

Samedi 30 novembre et Dimanche 1er décembre de 11h à 19h

In-Sted, 6 rue de la Part-Dieu, Lyon 3

Tarif : entrée sur place 2€

Paiement espèces ou par CB

Le village équitable de Noël

C’est la 4e édition du « Village équitable de Noël » organisé par la Ville de Lyon, l’occasion de faire le plein de cadeaux équitables, décorations et idées de menu de réveillon éthique. Au programme, plus de 40 stands aux produits labellisés « Lyon, Ville Equitable et Durable » (LVED) : mode, bien-être, artisanat, décoration, jouets, épicerie fine. Mais également de nombreuses animations ludiques, des ateliers DIY, des conférences sur l’alimentation et l’habitat écologique. Possibilité de se restaurer sur place avec une buvette bio locale.

Dimanche 1er décembre de 10h à 18h

Maison des associations, 28 Rue Denfert-Rochereau, Lyon 4

Entrée libre, animations gratuites

Brocante de Vinyles

Dr. Iloyd’s discs, disquaire ambulant, a réuni tous les spécialistes du disque et indépendants lyonnais pour vous fournir en vinyles d’exception, neufs mais aussi d’occasion. Au total, près de 12 000 références seront exposées dans des genres très divers. Au programme également : une découverte plein les oreilles avec un fond sonore composé de pièces rares, et un stand restauration sur place.

Dimanche 1er décembre de 11h30 à 18h

HEAT Lyon, 70 quai Perrache, Lyon 2

Entrée libre

Xmas Market des Pépites Lyonnaises

Le Xmas Market des Pépites Lyonnaises revient pour une 4e édition, l’occasion de remplir votre hotte avant d’entamer le mois de décembre. Des créateurs 100 % made in Lyon tels que Plume d’Abeille, Asap, We are Lapin… présenteront leurs produits. Au programme : compositions florales séchées, papèterie, affiches et illustration, bijoux artisanaux, textile et linge de maison, portraits personnalisés, bougies végétales et artisanales. Possibilité de se restaurer sur place avec un burger aux produits locaux.

Dimanche 1er décembre de 10h à 18h

Burger & Wells, 18 rue du Bât d’Argent, Lyon 1