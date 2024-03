Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 8 au 10 mars

Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à faire pour ce week-end du 8 au 10 mars.

Tattoo, karaoké et expo à la Cité des Halles

La Cité des Halles accueille ce vendredi, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, une exposition sur la mixité dans le secteur professionnel mettant en avant des femmes et hommes exerçant des métiers aux stéréotypes de genre bien tenaces. Au programme également, des tatouages, un bar à perles, et un stand de bijoux vintage. Avis aux amateurs de Nagui, dès 21 h une soirée karaoké sera proposée.

La cité des halles - 7e arrondissement de Lyon @RomaneChopard

Le salon du 2 roues se met au vert

Comme chaque année, le salon du 2 roues met à l'honneur les motards et les montures, mais également les vélos. Du 7 au 10 mars à Eurexpo, le salon est l'occasion de rencontrer les acteurs du monde du deux roues. Une vente aux enchères publique sera également proposée avec plus de 300 motos à la vente.

Salon du deux roues édition 2022 @ David Marvier

Le salon de l'apprentissage et de l'alternance

Au centre de Congrès de la cité internationale, l'Etudiant organise un salon dédié à l'apprentissage et l'alternance ce vendredi après-midi et samedi toute la journée. Plus de 500 offres d'emploi à pourvoir en CDI, CDD et alternance seront proposées sur le salon. L'occasion de venir échanger avec des professionnels des secteurs d'activités qui vous intéressent. La Métropole de Lyon sera également présente pour présenter ses 250 métiers en apprentissage.

La Fête du livre à Bron

La Fête du livre de Bron est de retour du 8 au 10 mars à l'hippodrome de Parilly. Un week-end de rencontre et d'échange consacré au livre, mais pas que. Dans le contexte de guerre actuel, cette 38e édition aura d'ailleurs pour thématique "Sauver l'amour". Ce sera notamment l'occasion de parler désir, sexualité, amitié, famille, art et sacré. Une fois de plus, un grand nombre d'auteurs ont répondu présents à l'invitation. Ils seront ainsi plus de 70, spécialisés en littérature, sciences humaines et littérature jeunesse.

Festival européen Osez le voyage à vélo

Le temps d’un week-end, partez en voyage à l’occasion de la troisième édition du festival Osez le Voyage à Vélo. Basé sur la rencontre et l’échange d’expériences, le festival prend cette année une nouvelle dimension "bas carbone" pour vous faire découvrir des itinéraires proches de chez vous ou accessibles en bus, train… Le festival se tiendra les 9 et 10 mars à la MJC de Montchat à Lyon.