Affaire Legay : le commissaire qui a ordonné la charge condamné à six mois de prison avec sursis

Jugé à Lyon, le commissaire de police ayant ordonné la charge qui a blessé lourdement une manifestante en 2019 à Nice a été condamné à de la prison avec sursis.

Le commissaire Rabah Souchi a été condamné ce vendredi à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon qui l'a jugé coupable d'avoir ordonné la charge policière qui avait fait chuter Geneviève Legay à Nice en 2019. Le tribunal a suivi les réquisition du parquet estimant que l'ordre de charger "n'était ni justifié, ni proportionné, ni nécessaire".

Lire aussi : Affaire Legay : la "légalité" d'une charge policière confrontée au principe de proportionnalité

Lors du procès à Lyon, jeudi et vendredi 11 et 12 janvier, le commissaire, bien isolé dans le dossier, avait été décrit comme "virulent" et prompt à "hurler" par plusieurs gendarmes engagés sur l'opération de maintien de l'ordre lors de cette manifestation des Gilets jaunes.

Le commissaire avait de son côté rejeté sa responsabilité et pointé du doigt l'un de ses collègues ayant bousculé la manifestante, évoquant "une initiative individuelle".

Lire aussi : Affaire Legay : pourquoi l’affaire a été dépaysée à Lyon ?