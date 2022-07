Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 8 au 10 juillet

Musique, culture, spectacle, jeux en famille… Du 8 au 10 juillet, les activités possibles sont nombreuses et variées. Les bons plans du week-end.

Fort en musiques

La première édition de "Fort en musiques", nouveau festival organisé par la ville de Bron, se déroule du 7 au 9 juillet. Des artistes renommés sont à l'affiche : Michael Jones, Axel Bauer, Adé, Mentissa, Stéphane Pompougnac, Sound of Legend, No jazz…

Ils se produiront dans le cadre historique du fort de Bron, ouvrage militaire datant du XIXe siècle. Les concerts sont gratuits, il faut simplement réserver auparavant. Des before et des after sont au programme avec le DJ lyonnais Alex Roma. Des foodtrucks et une buvette seront également présents sur le site.

Journée découverte de la langue arabe

Le 9 juillet, l'association Causons organise une journée de découverte de la langue arabe au parc de la Tête d'Or. Un enseignant dispensera un cours de découverte de l'arabe. Au moment du déjeuner, les participants pourront profiter d'un repas syrien traditionnel à partager. Une chasse au trésor au sein du parc, en arabe, doit clôturer la journée.

Cette journée d'initiation est adaptée à tous les niveaux et à tous les âges. Une inscription est nécessaire, pour un tarif de 15€.

Corn Lanta, jeu d'aventure dans les maïs

Inspiré du célèbre jeu télévisé Koh Lanta, Corn Lanta propose de jouer les aventuriers dans les champs de maïs. Le parc propose trois parcours différents, adaptés aux âges et aux envies de chacun.

Lire aussi : Corn Lanta : l’aventure épi(que) à Vaulx-en-Velin

Le parc est ouvert tous les jours de 10 heures à 19 heures. Pour les plus intrépides, des séances nocturnes sont également prévues, le vendredi soir et le samedi soir à partir de 21h45.

Cirque Trottola-Campana

Le clown Bonaventure Gacon et la trapéziste Titoune forment le cirque Trottola-Campana. L'alliage des acrobaties de la trapéziste Titoune avec les sketchs du clown Bonaventure Gacon donne un spectacle tout à fait unique. Le duo est accompagné de musiciens jouant en live.

Deux représentations sont prévues vendredi et samedi soir, à partir de 20h30, au domaine de Lacroix-Laval (69280 Marcy-l'Étoile). La show doit durer environ 1h30.

Battle de hip-hop à Villeurbanne

Samedi 9 juillet, de 19 heures à 21 heures, le parvis de l'Hôtel de Ville de Villeurbanne accueille un grand battle de danse hip-hop. Cette battle s'inscrit dans le cadre d'une compétition nationale de breakdance, la Summer Battle Danse hip-hop.

Lire aussi : Villeurbanne : grand battle de Hip-Hop sur l'avenue Barbusse ce samedi

Huit groupes de trois danseurs vont s'affronter devant un jury de trois professionnels. Lors de la délibération du jury, le public pourra également profiter d'une chorégraphie millimétrée, proposée par les danseurs de la compagnie Free Styles.

