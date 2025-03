Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 7 au 9 mars

Salon robotique, festival pour l'égalité des genres, grande roue... Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq temps forts de ce week-end du 7 au 9 mars.

Des robots débarquent au stade de Gerland

La troisième édition d'Exolegend, un rassemblement dédié à la programmation robotique, fait son retour à Lyon et se tiendra au Matmut Stadium de Gerland du vendredi 7 au dimanche 9 mars. Plus de 150 participants seront présents pour participer au "Prix du Public" et mettre en valeur leurs robots. Des conférences dès ce vendredi sont prévues, à partir de 18 h. Dimanche, dès 10 h, des combats de robots sont aussi au programme. Entrée gratuite, mais billets à réserver.

Du vin et des saveurs à Écully

Le salon Vins et Saveurs, organisé par le Lions club Lyon Ouest, est organisé samedi (de 10 h à 22 h) et dimanche (de 10 h à 18h30) dans la ville d'Écully. Une soixantaine de producteurs seront sur place pour proposer leurs fromages, charcuteries, huîtres, chocolats, escargots, vins, champagnes, etc. Chaque année, plus de 2 000 visiteurs prennent part à ce salon. L'entrée est au prix de 3 €, et gratuite pour les enfants.

Vénissieux organise le festival Essenti'Elles

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, la Ville de Vénissieux sensibilise depuis 2012 aux enjeux de l'égalité des genres à travers son festival Essenti'Elles. Il se déroule cette année du 5 au 8 mars. Spectacles, projections, ateliers et rencontres sont au programme. L'entrée est gratuite, hormis pour les projections (au prix de 4 €).

Dernier week-end avant le départ de la grande roue

La nouvelle grande roue sur la place Bellecour à Lyon.

Présente depuis le 23 novembre à Bellecour, la grande roue s'en ira ce dimanche 9 mars. Vous l'aurez compris, ce sont les dernières heures pour en profiter et monter à 50 m de hauteur pour contempler la ville lyonnaise. Elle est ouverte de 11 h à 23 h les vendredi et samedi, et de 11 h à 22 h dimanche. Comptez 9 € en plein tarif et 6 € pour les enfants mesurant moins de 1,20 m (gratuit pour les moins de 3 ans).

Le festival Écrans Mixtes jusqu'au 13 mars

Depuis mercredi 5 et jusqu'au jeudi 13 mars, le festival de cinéma LGBTQI+ est de retour. Présent dans 25 lieux de la métropole de Lyon, ce rendez-vous annuel propose de nombreuses activités : diffusion de films (courts métrages, documentaires...), des conférences, des concerts, etc. Organisé par l’association éponyme dans la Ville et la Métropole de Lyon, le festival célèbre sa 15e édition.

