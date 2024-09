Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 6 au 8 septembre

Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à faire pour ce week-end des 6, 7 et 8 septembre 2024.

Cinéma, festival, forum… Voici quelques idées de sorties ce week-end pour décompresser après la rentrée.

Le Forum des associations 2024

Danse, dessin, piano, théâtre... L'heure est venue pour les petits comme les grands de choisir leurs activités et engagements pour cette nouvelle année. Pour ce faire, rien de plus simple. La Ville de Lyon organise en effet son Forum des Associations annuel du 7 au 14 septembre. Dès ce samedi, rendez-vous dans les 2, 3, 4, 5 et 7èmes arrondissements de Lyon pour y rencontrer des associations en tout genre. Pour le 8e arrondissement, cela se fera en revanche dimanche 8 septembre. Le programme détaillé est à retrouver sur le site de la Ville.

Un marathon Seigneur des Anneaux, ça vous dit ?

Bonne nouvelle pour les fans du Seigneur des Anneaux. La trilogie culte du réalisateur Peter Jackson va être rediffusée à l'occasion d'un marathon dans les cinémas UGC de Lyon. À cette occasion, UGC propose un tarif exceptionnel de 22,50 euros pour les trois films. Les versions originales sous-titrées seront ainsi diffusées aux cinémas de la Cité Internationale et de Part-Dieu. Pour le premier, La Communauté de l'Anneau passera vendredi 6 septembre à 19h30. Les Deux Tours à 19h15 le samedi et Le Retour du Roi le dimanche à 18 heures. Côté Part-Dieu, toute la trilogie sera diffusée le 7 septembre à 10h45, 15h15 et 19h45. Les réservations se font sur ugc.fr

Profitez des Francophonides 2024

Les Francophonides reviennent au parc Jean de la Fontaine à Oullins-Pierre-Bénite les 6 et 7 septembre. Le festival de musique francophone propose ainsi deux soirées d'exception près de Lyon. Chaque soir, trois artistes sont invités sur scène pour faire le show. Ce vendredi, l'évènement commencera avec Lodélie, Stéphane et Goldmen, puis Peyo, Maëlle et Louis Bertignac le samedi soir. Plusieurs places sont encore disponibles sur la billetterie en ligne à partir de 34 euros.

Open Air au Grand Hôtel-Dieu

Les équipes de Zoo Corp, du Grand Réfectoire et de l'Officine s'associent pour proposer un nouvel événement exceptionnel. Une version inédite de leurs traditionnels open-air estivaux. Cet évènement musique au format XXL se déroulera au cœur du majestueux Grand Hôtel-Dieu, offrant un cadre grandiose pour une expérience unique. Au programme, une sélection pointue de musique house et disco-house pour faire vibrer la cour de ce lieu emblématique. Le rendez-vous est donné samedi 7 septembre de 15h30 à 21h30, l'occasion parfaite pour prolonger l'été.

Aada Fest : découvrez la culture de l'Afrique de l'Ouest

AADA FEST fait son grand retour pour une deuxième édition haute en couleur ! Cet événement, organisé au Heat, met à l'honneur la culture et la gastronomie de l'Afrique de l'Ouest le temps d’un week-end. Plongez au cœur de la tradition en dégustant un bissap et en savourant les mets authentiques de la région. Laissez-vous émerveiller par le savoir-faire des artisans et créateurs africains, tout en profitant de performances d’artistes et de danseurs. Au programme : contes pour enfants, marché de créateurs, ateliers de cuisine et de danse, show et défilé. Plus d'informations ici.

