C'est un week-end festif et sportif qui s'amorce dans la ville de Lyon, ces 31 janvier, 1er et 2 février. Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités susceptibles de vous intéresser.

Les Nuits Givrées pour un week-end musical

Le festival des Nuits Givrées est de retour à l’Aqueduc de Dardilly, près de Lyon. Cet événement musical met à l'honneur la scène francophone au coeur de la période hivernale. Le rendez-vous a débuté ce jeudi 30 janvier et se poursuit jusqu'au samedi 1er février, dans la soirée, avec le duo belge Colt de la scène pop. Le pass pour les deux soirées restantes est au prix de 28 euros.

Plus d'informations sur la page Facebook des Nuits Givrées.

Le sport à l'honneur à Lyon

Autre festival à découvrir dans l'agglomération lyonnaise ce week-end, le festival Sport, littérature et cinéma à l'Institut Lumière. Jusqu'à samedi là encore, vous aurez l'occasion de découvrir de nombreuses productions cinématographiques en lien avec l'univers du sport : "Mercato" de Tristan Séguéla, "OL - Au coeur d'une folle saison" d'Alex Dell, etc. Des rencontres avec des sportifs ou journalistes sont aussi au programme. Une librairie consacrée au sport s’installera au Hangar du Premier-Film.

Lire aussi : Avant-premières, rencontres... Le festival Sport, littérature et cinéma prend place à Lyon dès mercredi

À vos crêpes et galettes !

Avec le Lyon Crêpes Festival, samedi 1er et dimanche 2 février, le temps d'un week-end les Lyonnais tenteront de faire aussi bien que les Bretons. La 7e édition du festival, organisée par Madamann Crêperie, propose notamment des ateliers autour de la cuisine bretonne, des dégustations, des ateliers danse ou encore du palet breton. Un rendez-vous original pour profiter au mieux de la Chandeleur.

Plus d'informations ici.

Le championnat de France de para-futsal

Du vendredi 31 janvier au dimanche 2 février, le championnat de France de para-futsal adapté opposera 21 équipes au gymnase Jacques Anquetil de Vénissieux, composées de joueurs handicapés psychiques ou mentaux. Parmi les clubs qualifiés, deux clubs du district du Rhône seront de la partie : l'AS Ecully et le Sporting club Ouest lyonnais. La phase finale se déroulera dimanche matin, entre 8h30 et midi. L'entrée est gratuite pour le public.

Lire aussi : Les championnats de France de para-futsal se tiendront à Vénissieux

La Rand’O Givrée pour une sortie familiale

Pour terminer le week-end, la Rand'O Givrée fait son retour à Vaulx-en-Velin pour une 16e édition ce dimanche. Cette randonnée familiale, sous forme de course d'orientation, pourra se faire sous la forme de quatre parcours : 6, 10, 11 et 14 km. Les parcours n'étant pas chronométrés, chaque participant peut aller à son rythme. Des points de passage obligatoires seront définis en amont par les organisateurs, en fonction des parcours. Le départ est libre entre 9h30 et 11 heures.

Plus d'informations sur le site de l'Office du tourisme de Lyon.