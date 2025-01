Le festival Sport, littérature et cinéma organisé par l’Institut Lumière est de retour du 29 janvier au 1er février à Lyon pour la douzième fois.

Rencontres, projections autour du sport, discussions... Le tout avec des sportifs bien connus, des écrivains, des réalisateurs ou encore des journalistes. Organisé par l'Institut Lumière, le festival Sport, littérature et cinéma est de retour à Lyon ce mercredi 29 janvier et se poursuivra jusqu'au samedi 1er février.

Dès mercredi, à 20h45, le festival propose la diffusion en avant-première du documentaire de Sacha Vucinic "Paris-Roubaix l’enfer du Nord", en présence notamment de Marion Rousse, ancienne cycliste et désormais directrice du Tour de France Femmes, et de Christian Prudhomme, directeur du Tour de France et du Paris-Roubaix. Une rencontre avec Jo-Wilfried Tsonga est au programme jeudi 30 janvier, à 20h15. Moment suivi de la projection de "Qui est Stan Smith ?" de Danny Lee.

On peut aussi noter l'avant-première du film "Mercato" de Tristan Séguéla, dont l'acteur principal est Jamel Debbouze. La sortie en salles est prévue le 19 février prochain. Pour conclure ces 12es rencontres du festival, "OL – Au cœur d’une folle saison" d’Alex Dell permettra de se replonger dans la saison 2023-2024 du club lyonnais, notamment sauvé par son désormais ex-entraîneur Pierre Sage. À 17 heures, il sera également possible de rencontrer l'escrimeuse Manon Apithy-Brunet, médaille d’or aux JO de Paris 2024.

À noter que deux expositions de photos inédites seront visibles. Une librairie consacrée au sport s’installera aussi au Hangar du Premier-Film.

Tout la programmation détaillée sur le site de l'Institut Lumière.

