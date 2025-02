Spectacle, sports extrêmes, salon des vins... Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités susceptibles de vous intéresser ce week-end du 28 février au 2 mars 2025.

Le "Ninkasi Carnaval Party" partout en France

La chaîne de restaurants et marque de bière Ninkasi organise le "Ninkasi Carnaval Party", ce vendredi 28 février. Au programme, des défis de danse, de la musique ou encore un concours de look dans ses nombreuses brasseries lyonnaises, dont celles de Sans-Souci ou d'OL Vallée. Au Ninkasi Part-Dieu aussi, l'artiste DJ Sage animera la soirée. "De Venise à Rio en passant par la France, on va vous faire voyager et vous en mettre plein les mirettes", promettent les organisateurs.

Un show international à la LDLC Arena

Les moteurs vont gronder samedi soir à la LDLC Arena de Décines-Charpieu, avec le Blackliner freestyle show international. L'ouverture des portes est prévue à 19 h, avant le début du show à 20 h 20, qui se déroulera en deux parties de 45 minutes. Ce rendez-vous permet de regrouper en une seule soirée plusieurs disciplines comme le Motocross freestyle, le Quad freestyle ou le BMX. Les places sont à partir de 29 euros.

Le salon des vins de Neuville-sur-Saône

À l'Espace Jean-Vilar, Neuville-sur-Saône, 70 exposants seront présents samedi 1er et dimanche 2 mars pour vous faire découvrir leurs breuvages et spécialités. Cette 31e édition s'accompagnera de quelques nouveaux commerçants. Le salon du vin sera ouvert de 10 h à 19 h 30 samedi et de 10 h à 18 h dimanche. Il est possible de réserver son entrée en ligne.

In Progress, le festival lyonnais d'improvisation

Depuis ce jeudi 27 février et jusqu'à dimanche, la troupe d'improvisation lyonnaise Les Illuminés propose la troisième édition de son spectacle "In Progress". Quatre dates sont proposées, avec des spectacles tous différents. Vendredi à 21 h, la troupe proposera un huis-clos d'une heure dans un lieu unique choisi par le public. Samedi à 21 h et dimanche à 18 h, deux autres spectacles sont prévus. Pour assister à une date, comptez 10 euros par personne.

Dernier week-end pour découvrir l'exposition Zurbarán

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous rendre à l’exposition "Zurbarán. Réinventer un chef-d’œuvre", c'est maintenant ou jamais ! Installée depuis début décembre au musée des Beaux-Arts de Lyon, l'exposition quittera les lieux à l'issue du week-end. À noter que le tableau Zurbarán est considéré par les spécialistes de la peinture espagnole comme l’un de ses chefs-d’œuvre.

