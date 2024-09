Du gospel, du vélo, de la bière ou encore de la course, Lyon Capitale a sélectionné pour vous quelques activités à ne pas manquer ce week-end du 27 au 29 septembre.

Vibrez au rythme du Lyon Gospel Festival

C'est la quatrième fois que le Lyon Gospel Festival va faire son apparition. De vendredi à dimanche, les organisateurs donnent rendez-vous au Palais de Bondy, à la salle Molière dans le 5e arrondissement de Lyon. Des concerts, une scène tremplin pour les amateurs ou encore un atelier d'initiation au chant gospel sont au programme. Le chœur A Contre Temps lancera l'évènement à 20 h, avant la représentation de Gospel Train. Fermeture des préventes en ligne vendredi à 14 h, mais une billetterie sur place est prévue.

Plus d'informations sur le site du festival.

Le premier Festival du vélo à Lyon

Puis, pour les plus sportifs, le premier Festival du vélo débarque à Lyon samedi et dimanche, place Bellecour. Plusieurs milliers de participants sont ainsi attendus pour cet évènement aux multiples activités, adaptées à toutes les tranches d'âge : animations, parades, concerts, cinéma, etc. En point d'orgue de cette première édition, une grande vélo-parade au départ de la place Bellecour est organisée dès 14 h. Tous les détenteurs de vélo peuvent y prendre part !

Plus d'informations ici.

Deuxième édition de la Fête de la bière à Bron

Samedi, direction la buvette à Bron pour les amateurs de bière ! Après une première édition en octobre dernier, la Ville remet donc le couvert ce week-end avec sa Fête de la bière. De 16 h à 23 h, des animations accompagneront le public, qui dispose d'un accès libre à l'évènement sur la Place de la Liberté à Bron. Tous les bénéfices de la journée seront versés à l'association Docteur clown, qui intervient auprès des enfants hospitalisés. Attention tout de même, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Plus d'informations sur le site de la Ville.

Le retour Poly'Gones Festival à la Cité des Halles

Ces samedi et dimanche, à la Cité des Halles dans le 7e arrondissement de Lyon, la convention rétrogaming Poly’Gones fait également son retour ! Une quarantaine de consoles d’époque, de machines d’arcade et de jeux musicaux sera à disposition du public. Cette seconde édition est accompagnée de la présence d'artistes, du hard rock au classique, qui se produiront sur scène. La journée a lieu de 10 h à 23 h pour le samedi et aussi de 10 h à 19 h pour le dimanche.

Plus d'informations sur la page Facebook de Polygones Festival.

Rendez-vous pour les plus gourmands

Sur la place du Maréchal Lyautey, dans le 6e arrondissement lyonnais, l'événement gourmand et festif Le Marché Autrement vous invite à déambuler dans les allées où près de 100 exposants répondront présents. Aussi, un concert est organisé le samedi soir à 19 h à 22 h avec les Lascars (reprises rock). Une buvette et une guinguette pour déguster et grignoter à toute heure de la journée sont également prévues.

Plus d'informations sur le site de l'Office du tourisme de Lyon.

La Ruée des fadas pour les plus fous

Prêt à vous élancer dans la Ruée des fadas, "l'événement le plus déjanté de France" ? Ouvert à tous dimanche 29 septembre, à partir de 14 ans, ce parcours de 32 obstacles s'installera, dimanche, au parc Miribel Jonage de Vaulx-en-Velin. 8 km sont donc à parcourir. Cette épreuve déguisée se dispute seul ou en équipes, sans limite de participants. Les inscriptions sont encore possibles. Un "village des Fadas" sera également installé, avec une piste de danse ou encore un canon à mousse.

Plus d'informations sur le site de l'organisateur.