Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 21 au 23 octobre 2022

Au programme du week-end du 21 au 23 octobre à Lyon, une nocturne de Tim Burton, du vin naturel, de la sorcellerie, de la céramique et de la gastronomie.

Le vin est une fête, festival de vins naturels

Avis aux amateurs de vins ! Du 21 au 23 octobre, le festival dédié aux vins naturels revient pour une nouvelle édition. L'événement qui se tiendra au in-Sted, un lieu de 300m2 rue de la Part-Dieu, se veut "plus ludique qu'un salon". Une vingtaine de vignerons, de chefs lyonnais et d'artiste seront réunis pour l'occasion "autour des mêmes valeurs festives : manger bien et boire bon !", annonce l'événement.

Ouvert à toutes et à tous, l'événement organisé par la Cave à vins naturels Jaja, est gratuit et sera accessible vendredi de 18 à 23 heures, puis samedi et dimanche de 11h à 23h.

Marché du Petit Sorcier à Grigny

Accio baguette magique ! Fans de la mythique sage, sachez que l'édition 2022 du marché du Petit Sorcier se tient ce dimanche 23 octobre à Grigny. Organisé depuis 2017, d'abord à l'occasion des 20 ans d'Harry Potter, l'événement qui se déroule près de la place Jean Jaurès et de l'Hôtel de Ville s'est depuis pérennisé.

Il rassemble 70 exposants autour du thème de la sorcellerie, et propose 25 animations – spectacles, ateliers de maquillage ou encore décoration de citrouilles... "C’est un événement hétéroclite pensé pour tous, qui rassemble à la fois les fans de la saga mais aussi plus largement les amateurs de magie, de sorcellerie, des mondes fantastiques, etc. Nous organisons cette 5° édition afin d’offrir une expérience plus complète." annonce Florian RAPP, adjoint au maire en charge de la communication et de l’événementiel.

Victime de son succès, l'entrée au marché est désormais payant (5€ de 3 à 12 ans, 10 à 15€ ensuite) et l'entrée est à réserver en amont.

Au Musée des Beaux-Arts de Lyon, une journée spéciale céramique

Ateliers d'argile et de modelage pour petits et grands, conférence sur l'histoire de la céramique et visites guidées thématiques des collections de céramique et de porcelaine sont prévus ce samedi 22 octobre au Musée des Beaux-Arts de Lyon, à l'occasion de la journée "Tout feu tout flamme" dédiée à la céramique. Des activités accessibles toute la journée en famille dès 11h.

Les différents événements, auxquels il faut s'inscrire, sont payantes, à un tarif compris entre 6 et 21 euros.

La Nuit Tom Burton à la Halle Tony Garnier

Une nuit entière sera consacrée à Tim Burton ce samedi 22 octobre à la Halle Tony Garnier, à l'occasion de la fin de la 14e édition du Festival Lumière qui met à l'honneur le célèbre réalisateur, qui doit recevoir ce vendredi 21 octobre le Prix Lumière. Une nocturne au cours de laquelle seront projetés 4 films : Beetlejuice, Ed Wood, Mars Attack! et Sleepy Hollow. À 10 heures du matin, au terme de cette nuit dense, les spectateurs qui n'auront pas quitté le navire en cours de route pourront reprendre un peu d'énergie avec du café et des croissants (gratuits, enfin presque puisque la place coûte 25€).

La Cité de la Gastronomie gratuitement

Fermée pendant près de deux ans après l'échec de sa première version, la Cité de la Gastronomie a rouvert au grand public vendredi 21 octobre dans l'écrin de l'Hôtel-Dieu. Trois expositions accompagnent cette réouverture attendue. La principale d'entre elles, prévue pour un an, n'est autre que "Banquet", l'expérience sensorielle qui a cartonné à la Cité des sciences et de l’Industrie à Paris en accueillant près de 250 000 visiteurs. Elle propose une approche à la gastronomie ludique où tous les sens sont convoqués.

Si vous avez prévu de vous y remplir la panse, soyez prévenus toutefois que dans la version 2.0 de la Cité de la Gastronomie, on mange moins qu'on ne sent, qu'on ne voit et que l'on ne se nourrit l'esprit.

L'accès devient payant à partir de novembre (7€ pour les plus de 18 ans), mais d'ici là, c'est gratuit !

