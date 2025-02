Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 21 au 23 février

Musique et cinéma, jeu de piste ou encore culture orientale, Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à ne pas louper à Lyon ce week-end du 21 au 23 février.

À Lyon, revivez les meilleurs musiques de film

Pour revivre vos musiques de film préférées, le rendez-vous est donné ce vendredi 21 février, dès 20h30 à la Cité Internationale du 6e arrondissement de Lyon, pour "Les musiques de John Williams & Hans Zimmer". Deux heures de spectacle seront menées par le Yellow Socks Orchestra, spécialisé dans la musique de film, sous la direction du chef d'orchestre Nicolas Simon. Interstellar, Jurassic Park, The Dark Knight, Harry Potter... Ces musiques de film seront rejouées par plus de 70 musiciens sur la scène de l'Amphithéâtre 3000. Les places sont comprises entre 39 et 79 euros.

Plus d'informations ici.

Le Sacré Cirque est de retour à Vaulx-en-Velin

Pour lancer idéalement les vacances scolaires de février, le Sacré Cirque s'installe à nouveau à Vaulx-en-Velin, sous le chapiteau du cirque Imagine, dès ce samedi 22 février. Ce week-end, le spectacle de 2 heures est proposé samedi et dimanche à 14h30. 16 artistes internationaux seront de la partie. Comptez 15 euros par personne (gratuit pour les moins de 3 ans).

Et si vous partez à la recherche du Lyonnais perdu ?

Un jeu de piste pour le moins original. L'association de guides-conférences Grenat proposera ce jeu ludique ce samedi, avec un départ sous la queue du cheval, place Bellecour, dès 13h30. Les départs seront possibles jusqu'à 16h30. L'objectif sera de reconstituer un puzzle pour trouver le Lyonnais perdu, grâce à des mini-jeux et des énigmes.

Plus d'informations sur leur page Facebook.

Une immersion dans la culture orientale avec le Marhaba Expo

Du samedi 22 au dimanche 23 février, le salon Marahaba Expo s'installe de nouveau au parc Eurexpo de Chassieu. Vous pourrez partir à la découverte de la richesse de la culture orientale, de ses coutumes et ses valeurs. Ce rendez-vous sera animé par des exposants et des animations culturelles, pour une plongée immersif dans cette culture. Tarif unique de 7 euros par personne.

Plus d'informations sur le site de l'organisateur.

Le festival Tous en salle pour les plus jeunes

Le festival Tous en salle fait son retour pour sa 7e édition dans les cinémas de la métropole de Lyon, à partir de samedi 22 février et jusqu'au 9 mars. 17 films, des avant-premières, des nouveautés, des reprises et des avant-programmes, seront proposés dans les 45 cinémas partenaires. Ce festival est principalement à destination des enfants et des adolescents. Des animations ou encore ateliers accompagneront les temps forts du festival.

Les cinémas participants et fils proposés à retrouver ici.

