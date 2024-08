L'OL disputera son premier match de la saison le dimanche 18 août à Rennes

(Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'Olympique lyonnais disputera son premier match de la saison à Rennes le dimanche 18 août à 20 h 45. Le nouveau diffuseur DAZN a choisi cette rencontre pour être la première affiche de la saison 2024-2025.

Pour cette saison et en raison d'un nouveau contrat signé entre la Ligue de football professionnel et DAZN et Bein Sport, l'ensemble des rencontre seront diffusées sur la plateforme britannique hormis la rencontre du samedi à 17 h.

Le premier match à domicile des Lyonnais, les opposant à l'AS Monaco, pourrait se jouer samedi 24 août à 17 h et donc être retransmis sur Bein Sport.