Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 18 au 19 février

Au programme ce week-end du 18 au 19 février : à la découverte des vins d'Alsace, street art, ciné concert, carnaval et salon.

Le week-end du 18 au 19 février s'annonce chargé et éclectique à Lyon. Il y en a pour tous les goûts : petits, grands, en famille ou entre amis. De la culture, de la gastronomie et de belles animations.

À la découverte des vins d'Alsace

Les domaines alsaciens Schoepffer et Saulnier proposent une soirée de dégustation des vins de la région. Samedi 18 février, c'est l'Alsace qui sera à l'honneur avec de nombreuses animations en plus. Retrouvez l'évènement à la cave à vins Plasma dans le 7e arrondissement entre 18h et 23h. L'entrée est gratuite. Plus d'informations.

Un marché du street art

La Commune met les femmes à l'honneur ce week-end avec un marché du street art qui leur est entièrement dédié. Une dizaine de ces artistes seront présentes sur place pour échanger. Une vingtaine d'œuvres seront mises en vente et les curieux pourront découvrir plus de 200 prints. D'autres animations sont prévues comme : un atelier pour les enfants, un stand tatouage et une session live painting. L'événement se déroulera tout au long du week-end entre 12h et 17h. L'entrée est gratuite. Plus d'informations.

Ciné-concert à institut Lumière

Ce dimanche 19 février c'est ciné concert. L'institut Lumière propose de voir ou de revoir le film mythique Métropolis de Fritz Lang. Une œuvre en noir et blanc sortie en 1927. Pour accompagné, l’artiste Fred Escoffier sera au piano en direct. La projection est prévue à 14h30, les places sont vendues 8€. Plus d'informations.

Un tour du côté de Caluire ?

La commune de Caluire-et-Cuire organise son premier carnaval dimanche. L'occasion de sortir un peu de la ville et d'aller faire la fête en famille. L'évènement commence à partir de 14h30 à l’aire de jeu des Droits de l’Enfant. Déambulation en musique, bonbons, confettis et embrasement de la mascotte de Monsieur Carnaval seront de mise. C'est gratuit, mais mieux vaut venir costumé. Plus d'informations.

Un salon aux exposants... divers

Le salon Primevère a ouvert ses portes vendredi 17 février et se poursuivera tout au long du week-end à Eurexpo. Lyon Capitale alertait le 15 février sur des potentielles dérives sectaires et pseudo-sciences qui se pourraient se dissimuler au milieu des exposants présents. De nombreuses associations de lutte pour l'environnement seront là aux côtés de la Ville et de la Métropole. Plus d'informations.

