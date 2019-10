Que faire à Lyon ce week-end des 25, 26 et 27 octobre ?

Agenda - Le soleil et les températures clémentes sont de retour ce weekend, une bonne raison pour sortir de chez soi. Que faire à Lyon ce week-end du 18, 19 et 20 octobre ? Découvrez notre sélection.

Mad Max dans le cadre du festival IMPROLOVE

Cette semaine se déroulait ImproLove, un festival mêlant théâtre, impro et musique. Ce soir, pour clôturer le festival, c’est projection d’un grand classique du cinéma sonorisé en live par des musiciens : le collectif musical lyonnais Improjection, vous propose une soirée autour du du film culte Mad Max (1979).

Vendredi 25 octobre de 21h30 à 23h30

Entrée libre

La Commune, 3 rue Pré-Gaudry, Lyon 7

Vide dressing des influenceuses lyonnaises

Les influenceuses lyonnaises (Carol_ananas, Le Loup Dort et @halavelie) vident leur dressing ce weekend, l’occasion rêvée pour se refaire une garde-robe validée par des expertes ! Au rendez-vous : vêtements, maquillage, cosmétiques, chaussures et accessoires dans des styles très variés.

Samedi 26 octobre de 16h à 19h

Mowgli Café Lunch, 27 rue capitaine Robert Cluzan, Lyon 7

Entrée libre, paiement en cash ou via Lydia

Lyon hanté

Les lyonnais sont invités à découvrir les âmes captives, les esprits et les squelettes de la ville. Ce jeu de piste est basé sur les indications de l’application Questo, qui vous guidera de lieux en lieux vers des objets cachés, permettant d’accéder aux histoires les plus terrifiantes qui se sont déroulées sur place. Le téléchargement de l’application est gratuit.

Samedi 26 octobre de 20h à 21h30

Place Saint-Jean, Lyon 5

Tarifs : 9,99€ pour un groupe de 4 - réservation ici

Bonus : pour chaque place réservée, vous recevrez des invitations supplémentaires gratuites pour 3 autres amis.

Glory 70

Après deux précédentes éditions qui avaient réuni plus de 4000 personnes au Palais des sports de Gerland, le Glory 70 fait son retour. Une soirée exceptionnelle, en présence des meilleurs combattants mondiaux, dont les lyonnais Mehdi Kada etAbdellah Ezbiri.

Samedi 26 octobre de 17h à 23h

Palais des sports de Gerland, Lyon 7

Billetterie en ligne

Le Rock Fort concert

Talunter & Split Feather Prod présentent une soirée Rock, en présence de KNTC, B-Odd et IN BALANCE. Au programme : rock alternatif, rock progressif et electro rock. Ouverture des portes dès 17h, possibilité de grignoter sur place (tartines de fromage fondu, assiettes salées à partager, bière et vins locaux).

Samedi 26 octobre à 20h30

Toï Toï le Zinc, 19 Rue Marcel Dutartre, 69100 Villeurbanne

Tarif mini accessible à tous 6,50€ / entre 8 et 13€ pour les tarifs solidaires

Infos et réservation ici

Marché du Petit Sorcier

Halloween approchant à grands pas, c’est l’occasion de (re)plonger dans la saga Harry Potter. Ça tombe bien, la ville de Grigny près de Lyon réorganise son marché extérieur spécialement dédié au petit sorcier. Au programme : ateliers, concours de costumes, initiation au quidditch, enquête dans le Chemin de Traverse et tellement d’autres animations, pour faire vivre à tous les moldus une journée unique.

Dimanche 27 octobre de 9h à 17h

Entrée libre

Place Jean Jaurès, 69520 Grigny