Que faire à Lyon ce week-end des 22, 23 et 24 novembre ?

Agenda – Le mois de Noël approche et la chasse aux cadeaux aussi, alors profitons de ce dernier week-end paisible de novembre. Que faire à Lyon ce weekend des 22, 23 et 24 novembre ? Découvrez notre sélection.

Le salon ID d’Art

Cette année, l’équipe Market PROD investit H7, nouveau lieu totem du numérique de la métropole lyonnaise, pour y replanter le décor de son salon artisans-créateurs ID d’ART. Plus de 100 exposants dans les domaines de l’art, de la mode, de la déco et de l’univers enfant, proposeront leurs créations. Particularité de ce salon : les articles sont des pièces uniques et petites séries, made in France et/ou fait main. L’occasion de faire le plein d’idées de cadeaux de Noël. Au programme également : des workshop (vente, digital, reconversion) et nombreux ateliers créatifs (sculpture, végétal, bijoux, béton, cosmétique, déco).

Vendredi 22 novembre de 13h00 à 19h00

Samedi 23 et Dimanche 24 novembre de 10h à 19h00

H7 - HEAT Confluence, 70 Quai Perrache, Lyon 2

Tarifs : sur place 6€ / réservation web 5€ / gratuit -12ans. Le billet donne accès aux points de vente, les ateliers et workshop se font sur réservation.

Billetterie en ligne ici / réservation pour les workshop et ateliers ici

Programme complet ici

Le salon des Saveurs du Dauphiné

La ville de Bourgoin-Jallieu, riche de ses producteurs locaux et de ses chefs dauphinois, accueille cette année la 2e édition du salon Saveurs du Dauphiné. Ce salon met en avant le terroir et la gastronomie du département, des chefs et professionnels de la restauration proposant aux visiteurs de découvrir des produits locaux de qualité. Au programme : démonstrations culinaires, concours du meilleur cocktail de Bourgoin-Jallieu, concours du meilleur apprenti traiteur du Nord-Isère, conférence sur les épices, initiation œnologique, décoration de biscuits, atelier bière…

Samedi 23 novembre de 10h à 20h et Dimanche 24 novembre de 10h à 17h

Salle polyvalente, 92 avenue Professeur Tixier, 38300 Bourgoin-Jallieu

Tarif : 2€ (sac shopping offert) / Gratuit pour les -18 ans / Animations gratuites sur inscription ici

Ouverture du marché de Noël Place Carnot

L’incontournable marché de Noël de la Place Carnot revient. Pour cette nouvelle édition, la place sera une nouvelle fois animée par de nombreux exposants : des artisans et producteurs de la région qui proposeront leurs produits aux visiteurs. C’est l’occasion de faire le plein niveau décorations de sapin, mais également de trouver des idées cadeaux (jouets en bois et en tissu, santons, bijoux, pain d’épice, foie gras, vins…). Au programme également : animations, spectacles, fanfares, maquillage ateliers DIY.

Du 23 novembre au 24 décembre 2019

Tous les jours de 10h30 à 20h sauf les vendredis et samedis nocturnes jusqu'à 22h. Fête des Lumières : du jeudi 5 décembre au dimanche 8 décembre, horaire de fermeture restreint pour des raisons de sécurité.

Place Carnot, Lyon 2

POP HOP, boutiques de créateurs

Le collectif Les Mains investit Co-Local ce samedi pour une boutique éphémère de produits locaux et faits-main (sélection 100 % made in Rhône-Alpes). L’occasion de découvrir des marques et l’artisanat de la région, et de faire le plein de cadeaux pour les fêtes de fin d’année. Présents ce samedi : De pixels en aiguille, Tea Heritage, Petipli, Elisa Masiuk illustrations, Specimene, AMAND, Martho, Hermanitas, Mademoiselleyo, Mininelle, Obstinée et Mademoiselle Poupoule.

Samedi 23 novembre de 10h à 20h

Co-Local, 15 rue Désirée, Lyon 1

Bazar de Noël de la SPA

Qui a dit que les animaux n’aimaient pas Noël ? La SPA de Lyon se mobilise en cette période de fêtes, et propose un marché sur trois jours mettant les bêtes à l’honneur. Au programme : idées cadeaux pour chiens et chats, objets d’artisanats de Noël, confiseries gourmandes, produits de terroir… Tous les bénéfices des ventes seront dédiés à l’accueil et la prise en charge d’animaux en détresse.

Du vendredi 22 au dimanche 24 novembre 2019

101 boulevard des États-Unis, Lyon 8

Horaires : Vendredi de 14h à 17h30, Samedi de 10h à 17h30 et Dimanche de 14h à 17h

Salon des débouchées

Encore un salon du vin ce weekend ? Et bien oui ! Les Débouchées reviennent pour une 10e édition de leur salon vins nature. Des vignerons de toute la France (Hérault, Loire, Jura, Beaujolais, Bouches du Rhône…) viennent vous faire découvrir leurs vins. Au programme : un bar à vin samedi soir pour accueillir les vignerons, au son de DJ l’amoroso et Francky Vin Blanc, tandis que dimanche c’est dégustation et restauration.

Samedi 23 novembre de 18h30 à 00h30 et Dimanche 24 novembre de 9h30 à 19h

Le Croiseur, 4 rue Croix Barret, Lyon 7

Tarif : entrée 5€ avec verre griffé offert

Le jardin éphémère de Maison Bouture

Avis aux amateurs de jardinage et de déco, la boutique Maison Bouture organise une grande vente de plantes, pots et cache-pots. Plus de 70 variétés de plantes seront présentées (Oliviers, Aloe Vera, Cactus de toutes tailles, plantes tropicales, succulentes etc). Il sera aussi possible de repartir avec un pot en terre-cuite, un cache-pot en béton, un panier en osier ou pot tressé en raphia. Il y aura aussi du terreau et des billes d'argile pour rempoter vos plantes comme il faut.

Samedi 23 de 10h à 19h et Dimanche 24 novembre de 10h à 17h

La Boutique Maison Bouture - Grand Hotel-Dieu

Festival Silk in Lyon

Tout le monde le sait, l’industrie de la soie a façonné l’histoire et le tissu économique de Lyon, jusqu’à devenir partie intégrante de son ADN. Silk in Lyon est une initiative qui en témoigne : le festival de la soie, qui réunit l’ensemble des acteurs de la filière. Au programme : des conférences, des expositions, des ateliers participatifs, des pièces de théâtre, des visites guidées... l’opportunité de profiter d’un tour d’horizon de la soie à 360°.

Du Vendredi 22 au Dimanche 24 novembre de 14 h à 19 h

Palais de la Bourse, Lyon 2

Tarifs : entrée 1 jour web 4,50€ / moins de 18ans gratuit / pass soie 9€

Billetterie en ligne ici

Apéro-friperie au Livestation

La Road Fripe organise un apéro-friperie à la cool dimanche soir. Au programme : des portants à tarif unique à partir de 5€ (chemises, pulls, vestes, accessoires…) et d’autres articles à partir de 3€. Bonus : un cadeau surprise offert aux premiers arrivés. Viens donc boire des coups manger un morceau tout en chinant des pièces pour l'hiver.

Dimanche 24 novembre de 18h à 00h30

Livestation DIY, 14 rue de Bonald, Lyon 7

Entrée libre

Brocante aux Halles du Faubourg

L’été c’était cool, vous avez accumulé les tee-shirt mais maintenant vous êtes en panne de pulls ? Besoin de nouvelles trouvailles pour l'hiver ? Ça tombe bien, les Halles du Faubourg refont leur brocante. Chineurs d’un jour ou de toujours, vous trouverez certainement votre bonheur parmi les nombreux stands.

Dimanche 24 novembre de 10h à 20h

Halles du Faubourg - 10 impasse des Chalets, Lyon 7

Pour les exposants : Tarif adhérent 16€ les 2 mètres linéaire - Billetterie ici

Adhésion de 4€ à la Taverne de Gutenberg ici