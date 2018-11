Quatre nouvelles lignes en 2019 à l'aéroport de Lyon

La compagnie Volotea va desservir quatre nouvelles destinations en 2019 depuis l'aéroport Saint-Éxupery à Lyon : Prague, Valence, Dubrovnik et Split.

La compagnie Volotea, arrivée à Lyon en avril dernier, va ouvrir 4 nouvelles lignes en 2019. La compagnie espagnole va ouvrir 2 vols par semaine (lundi et vendredi) vers Prague (République tchèque) et Valence (Espagne), deux vols par semaine vers Dubrovnik (Croatie, mercredi et samedi) et deux par semaine vers Split (Croatie, mercredi et dimanche). Volotea va donc doubler son nombre de destinations en 2019 et desservira, en plus de ces quatre nouvelles, Palerme, Palma de Majorque, Alicante et Cagliari.