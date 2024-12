Quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange neige et verglas

Les départements de l’Ain, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont à nouveau placés en vigilance orange pour neige et verglas ce mardi 24 décembre.

Tout comme lundi, Météo France place à nouveau quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange pour neige et verglas ce mardi 24 décembre. Il s’agit de l’Ain, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. À noter également que l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont également placés en vigilance orange pour risques d’avalanches.

Météo France indique par ailleurs que la vigilance devrait durer jusqu’à environ 10 heures. Et ajouter : "Un système perturbé actif touche la région Auvergne-Rhône-Alpes en flux de nord-ouest. La limite pluie-neige reste plutôt basse. Les chutes de neige associées sont remarquables, ventées, et se déposent sur un manteau neigeux non stabilisé sur l'ensemble des Alpes du nord."

Vigilance jaune pour le Rhône, la Drôme et le Puy-de-Dôme

Le département de la Drôme est également placé en vigilance jaune pour neige et verglas, mais également vent. Le Rhône et la Drôme sont, quant à eux, placés en vigilance jaune crues ce mardi 24 décembre.