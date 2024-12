Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige-verglas

Le Cantal, la Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme sont concernés ce lundi par une vigilance jaune pour neige et verglas.

Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune neige-verglas ce lundi 9 décembre. Il s'agit du Cantal, de la Loire, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme.

Localement la neige pourrait tomber de manière assez importante et les températures devraient rester négatives toute la journée. La vigilance est d'ailleurs valable pour toute la journée.

A noter également que trois départements de la région sont en vigilance avalanches ce lundi (l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie) et que le Rhône, et le Puy-de-Dôme sont concernés par une vigilance crues.