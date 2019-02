Quand le Ikea de Lyon Vénissieux va-t-il ouvrir ses portes ?

En matière de centre commercial, c'est un chamboulement qui se prépare entre Saint-Priest et Vénissieux. Le magasin Ikea va déménager dès cette année. Quand ouvrira-t-il ses portes ?

La rapide construction des nouveaux bâtiments n'aura échappé à personne : à Vénissieux, le magasin Ikea est déjà largement sorti de terre. L'enseigne suédoise a déjà commencé le recrutement d'une centaine de nouveaux collaborateurs qui viendront renforcer les équipes actuellement à Saint-Priest lors d'un futur déménagement. Bien que ce dernier ne soit pas encore imminent, il reste prévu pour 2019.

Ainsi, le nouveau magasin Ikea de 40 000 m², situé à côté de la station Parilly de la ligne D, ouvrira en septembre de cette année. Bien plus grand que celui de Saint-Priest, il regroupera tous les produits sous le même toit et les clients ne seront plus obligés d'aller chercher les colis les plus encombrants Toussieu. L'Ikea de Saint-Priest fermera alors ses portes en septembre quand celui de Vénissieux ouvrira. Reste à voir si la ligne D sera par la suite encombrée par des voyageurs soucieux de transporter leur canapé ou étagère sans avoir recours à une voiture ou une camionnette.

Lire aussi :

Centre commercial Porte des Alpes : quel avenir après Ikea ?