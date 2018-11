Centre commercial Porte des Alpes : quel avenir après Ikea ? 

D'ici 2022, 110 nouvelles enseignes prendront la place du magasin Ikea de Saint-Priest qui déménagera à Vénissieux en 2021 dans le quartier du Grand Parilly.

Situé dans l'agglomération lyonnaise, le centre commercial porte des Alpes va entamer sa mue après les départs de Ikea et Leroy Merlin. À travers le projet baptisé Yellow Pulse, le bailleur Ceetrus et la métropole de Lyon ont présenté la reconversion de cette zone placée à cheval sur Saint-Priest et Bron à côté de l'A43. Le bâtiment de Leroy Merlin va être reconverti pour accueillir 4 moyennes surfaces dont Boulanger et Zodio, sur un espace de 9185 m2. Quant à l'emplacement d'Ikea, une extension du centre commercial sur deux niveaux va être mise en place sur 24 705 m2 sur deux niveaux. Cette partie du centre proposera environ 110 lots, un toit-terrasse avec restaurants, garderie d'enfants espace de promenade, une ferme urbaine de 6000m2 et un parking de 2500 places. Le jardin sera géré par Sous les fraises.

Afin de compenser la perte de notoriété et d'attractivité du site, suite au départ d'Ikea, la métropole a autorisé la construction de 5038 m2 de surfaces additionnelles. Les travaux débuteront au 4e trimestre 2019 et devraient se terminer en mars 2022. Le coût total de cette phase 1 du projet est estimé à 160 millions d'euros. Dans cette somme, 5 millions d'euros seront investis dans le réaménagement des accès dont le montant est évalué à 15 millions d'euros. Les dix millions d'euros seront investis par la métropole de Lyon.