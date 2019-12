Qualité de l'air : Lyon finit 2019 et va commencer 2020 sous la pollution

Lyon est pollué en ce dernier jour de l'année 2019. La vigilance jaune a été activée lundi. Et cela ne va pas s'arranger mercredi.

Jusqu'au bout, cette année 2019 est chaotique au niveau de la qualité de l'air à Lyon. Plusieurs épisodes de forte pollution ont été enregistrés à Lyon en 2019.

La vigilance jaune activée

Lundi, la vigilance jaune a été activée. Les niveaux de pollution sont très hauts à Lyon actuellement.

Ce mardi, l'indice prévu par le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes est de 86 à Lyon (qualité de l'air médiocre), sur une échelle allant de 0 (très bonne) à 100 (très mauvaise qualité de l'air).

Bref, ce n'est pas bon.

Ce sera encore pire le 1er janvier

Et, surtout, aucune amélioration n'est à prévoir avec le réveillon et le passage à la nouvelle année.

Mercredi, l'indice prévu est de... 90. Encore pire.

"Mardi 31 décembre et mercredi 01 janvier, les conditions stables se maintiendront et la qualité de l'air pourrait devenir mauvaise sur le Bassin lyonnais demain et sur la Vallée du Rhône à partir de mercredi", prévoit le laboratoire.