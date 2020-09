Proche de Lyon : Un cycliste renversé et traîné sur 20 mètres à Vaulx-en-Velin 

Vendredi soir à Vaulx-en-Velin, un cycliste de 14 ans est renversé par une voiture puis traîné sur une vingtaine de mètres.

C’est aux alentours du square Gilbert Dru à Vaulx-en-Velin qu’un adolescent de 14 ans a été fauché par une Audi RS3 à 20h40 explique Le Progrès dans ses colonnes. Le conducteur a ensuite continué sa route pendant 20 mètres avec le cycliste avant que ce dernier ne s’extirpe de cette situation délicate. Il sera rapidement pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital. Sa vie n’est plus en danger et le coupable de cet accident a été arrêté par les forces de l’ordre.