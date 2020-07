Proche de Lyon : Un conducteur condamné 19 fois en 20 ans

Jeudi dernier, le tribunal de Bourg-en-Bresse a condamné un homme d’une cinquantaine d’année pour conduite sans permis et sous stupéfiants. Un récidiviste.

Selon le Progrès, le 20 avril, un homme de 49 ans est arrêté par la gendarmerie alors qu’il conduisait sa voiture sans permis et sous l’emprise de stupéfiants. Ce dernier n’en n’était pas à son coup d’essai avec déjà pas moins de 18 condamnations à son actif pour des faits similaires.

Plus de permis mais une nouvelle voiture

Toujours selon le Progrès, le mis en cause explique avoir acheté cette voiture pour travailler au noir. Le problème est que deux mois plus tôt son permis le lui a été retiré.

Au tribunal, la procureure est catégorique, « malgré la prison, il n’envisage toujours pas de respecter les règles. » Elle requière un an de prison dont six mois de sursis. L’avocate du cinquantenaire souhaite, elle, une peine plus clémente et surtout un suivi plus approfondit pour son client.

Le tribunal décide de le condamner à quatre mois de prison ferme avec quatre mois de sursis et un mandat de dépôt.