La Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) vient de publier son baromètre des prix de l'immobilier à Lyon et dans le Rhône pour 2018. Les prix continuent de grimper, mais moins qu'à Bordeaux.

Les prix de l'immobilier continuent inexorablement leur hausse à Lyon. La FNAIM vient de publier les chiffres pour l'année 2018, confirmant les tendances. Dans le Rhône, le prix moyen par m² pour un appartement est de 3 083 euros, soit une hausse de 3 % depuis juin 2017. La hausse est plus forte à Lyon, avec un prix au m² de 3 827 euros (+ 5,6 %). Lyon se place ainsi derrière Bordeaux où le m² est en moyenne à 3 923 euros (+9,1 %). Portée par la ligne de TGV qui la relie à Paris et plusieurs classements où la ville est en tête, Bordeaux paye aujourd'hui le prix de son attractivité. Un tendance qui pourrait également se faire de plus en plus forte à Lyon, au détriment des classes moyennes poussées vers la périphérie. Enfin, avec un prix au m² de 9 615 euros, Paris reste loin devant (+6 %).