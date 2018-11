Prison Lyon Corbas : des surveillants sauvent un détenu

Lundi 26 novembre, un détenu s'est tranché la carotide. Gardant son sang-froid face à cette situation, un surveillant découvrant la scène est parvenu à le sauver avec ses collègues.

Lundi 26 novembre, en fin de journée, alors que les surveillants de la prison de Lyon Corbas ont bientôt terminé leur service de l'après-midi, l'un d'eux va découvrir un détenu qui vient de se trancher la carotide. Gardant son sang-froid, lui et ses collègues vont lui porter les premiers secours et localiser la plaie malgré l'abondance ce sang. Ils parviennent ainsi à le maintenir en vie avant l'arrivée des secours extérieurs. Dans un communiqué, Force Ouvrière pénitentiaire a tenu à féliciter les surveillants, et demande à ce que la direction adresse des lettres de félicitations "aux agents ayant permis de sauver la vie de ce détenu", saluant "une belle abnégation".