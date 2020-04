Près de Lyon : une médecin agressée dans la nuit, son matériel volé

Une médecin de SOS Médecin a été agressée dimanche à Villeurbanne alors qu'elle venait de sortir de chez une patiente en pleine nuit. Son matériel et sa voiture ont été volés.

Ce dimanche 5 avril, entre 3h et 4h du matin, alors qu’elle sortait de visiter un patient rue Jean Jaurès à Villeurbanne, une médecin de 36 ans a été agressée par un individu prétendant détenir une arme. Il tentait de la faire monter de force dans son véhicule de service sérigraphié “SOS Medecin”. La victime se débattait et criait ce qui poussait l’homme à s’enfuir seul au volant du véhicule de la victime. Cette dernière a alors immédiatement contacté le 17 et était prise en charge par les secours (3 jours d'ITT). En plus du vol de son véhicule, la médecin constatait celui de divers documents, de matériel médical, de médicaments, d’ordonnances et des arrêts de travail.

Le même jour en fin de journée, la police était informée que le véhicule du médecin avait été repéré rue de la Montat à Saint-Étienne. La Brigade Anti-Criminalité de la Loire mettait en place un dispositif de surveillance qui conduisait à l’interpellation à 20h de deux individus qui s’apprêtaient à monter dans la voiture volée. En garde à vue, les auditions des deux mis en cause et les éléments fournis par la victime sur son agresseur ont rapidement permis d’identifier un des deux suspects comme étant l’auteur de l’agression à Villeurbanne.

Cet homme de 22 ans, né à Vaulx-en-Velin et vivant à Saint-Etienne, très défavorablement connu de la justice (60 faits au casier) et sorti récemment de prison (le 24 mars), reconnaissait les faits expliquant qu’il voulait voler le véhicule pour rembourser une dette à un tiers. Il va être déféré ce jour au parquet du tribunal judiciaire de Lyon en vue de son jugement en comparution immédiate. L’ensemble du matériel et des documents dérobés ont été retrouvés et restitués à la victime. Le second suspect interpellé à Saint-Étienne a été laissé libre à l’issue de sa garde à vue.