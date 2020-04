Près de Lyon : une femme poignardée dans son immeuble par son ex-conjoint

La victime, agressée par son ex dans la nuit de mercredi à jeudi dans son immeuble, a eu un poumon perforé.

Une jeune femme de 26 ans vivant à Villeurbanne a été grièvement poignardée dans la nuit de mercredi à jeudi, rapporte Le Progrès. L'auteur de cette agression, son ex-compagnon, a enfreint son interdiction de paraître chez la victime, s'est jeté sur la victime quand elle entrait dans son immeuble et l'a poignardé plusieurs fois, touchant le poumon, écrit le quotidien. Une voisine est intervenue et a prévenu les secours. Le suspect a été rapidement interpellé et placé en garde à vue. Les jours de la victime ne sont eux, plus en danger.