Près de Lyon : une enquête judiciaire vise le maire de Genas au sujet d'une vente immobilière

Le fils du maire a acquis un bien immobilier auprès d'un promoteur, qui avait acheté le bien à la mairie. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour déterminer s'il y a conflit d'intérêt.

Selon le journal local d'investigation Mediacités, le parquet de Lyon a ouvert une enquête sur une opération immobilière réalisée sous la responsabilité de Daniel Valero, maire (LR) de Genas. La justice devra faire la lumière sur la revente d'une parcelle et d'un bâtiment par la mairie au promoteur Prestibat. Car le promoteur les a ensuite revendus à Romain Valero, le fils du maire. Des citoyens de la commune auraient signalé les faits au procureur de la République.

Contacté par Mediacités, le maire Daniel Valero réfute tout arrangement entre le promoteur, la mairie et son fils. "Cette affirmation est fausse et gravement diffamatoire : jamais la ville pas plus que son maire n’ont demandé une telle chose à Prestibat, ni mis en place un tel et prétendu “stratagème”.", a-t-il réagit. Y a-t-il conflit d'intérêt ? C'est ce que la justice va devoir déterminer.