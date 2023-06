Pour le grand public et les amateurs de sport automobile, 80 compétiteurs vont pouvoir participer à une course de voitures non motorisées construites par leur propre moyen à Chardonnières-Les-Bains.

Pour débuter les vacances d’été, le 1er juillet, les amoureux d’automobiles vont pouvoir se défier. Avec une certaine ingéniosité et créativité, les 80 compétiteurs vont devoir construire totalement un véhicule pour gagner la première course de caisse à savon dans l’ouest lyonnais.

Dans la joie et la bonne humeur

Pour les consignes, chaque engin doit disposer de 3 ou 4 roues, d’une direction et de bons freins. Les participants pourront être seuls ou accompagnés d’un coéquipier dans chaque caisse. L’épreuve sera ouverte à toute le monde, amateur ou professionnelle, adultes et enfants. Pour débuter la journée en beauté, les hostilités commenceront vers 9h où chaque équipe fera au total quatre descentes. L’originalité de la caisse à savon sera aussi prise en compte dans le résultat de la course, pour espérer glaner la première place.

Informations complémentaires pour les inscriptions : caisseasavoncharbo@gmail.com ou contacter le 06 75 75 37 50