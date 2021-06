Près de Lyon : un restaurateur tire sur des clients partis sans payer

Police illustration. (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Dimanche dernier, à Roussillon, en Isère, un restaurateur de 55 ans aurait tiré au fusil de chasse sur deux clients partis sans payer. Le quinquagénaire a été mis en examen et incarcéré pour "double tentative d'assassinat".

Selon une information du Dauphiné Libéré, un restaurateur aurait ouvert le feu sur deux clients, dimanche soir, à Roussillon, au sud de Vienne, après que ceux-ci soient partis sans payer leurs consommations. L'un des deux amis a été gravement blessé au bras gauche et a dû être transporté à l'hôpital Lyon-Sud. Le second n'a été que légèrement touché.

L'auteur présumé des faits s'est présenté lundi 31 mai devant les enquêteurs de la brigade de recherche de Vienne, en déclarant avoir tiré en l'air. Ses dires ont toutefois été démentis par l'exploitation des caméras de vidéosurveillance, qui montrent qu'il a bel et bien "ouvert le feu en direction de la victime", selon la procureure de la République de Vienne, Audrey Quey.

Le quinquagénaire a été mis en examen et placé en détention dans la foulée pour "double tentative d'assassinat". Le parquet de Grenoble, compétent en matière criminelle, s'est d'ores et déjà saisi de l'affaire et a ouvert une information judiciaire.