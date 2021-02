Près de Lyon : un point de deal démantelé à Villeurbanne 

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Trois hommes vont être présentés au juge ce lundi pour avoir participé au trafic de stupéfiants.

Après une surveillance de plusieurs semaines, les policiers ont démantelé récemment un point de deal situé rue Piaton à Villeurbanne. Dans une voiture située non loin, qui visiblement servait de dépôt, les enquêteurs ont retrouvé 60g d'herbe de cannabis et 327g de résine de la même substance. Un livreur était par ailleurs découvert avec 524g de shit. Un autre homme était arrêté avec 3,2kg de résine de cannabis et 80g d'herbe ainsi que 25g de cocaïne. Les trois suspects arrêtés ont reconnu leur participation au trafic. Ils vont être présentés ce vendredi à un juge.