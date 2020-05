Près de Lyon : un jeune homme arrêté pour un rodéo urbain

Le suspect âgé de 20 ans va faire l'objet d'une comparution immédiate ce mardi pour avoir participé à un rodéo urbain à Vaulx-en-Velin le 26 avril dernier.

Ce lundi 4 mai à 11h, une équipe du commissariat de police de Vaulx-en-Velin a interpellé un jeune vaudais de 20 ans (un fait au casier) soupçonné d’avoir participé le 26 avril dernier à un rodéo urbain sur la commune en compagnie de plusieurs personnes et au guidon d’un véhicule non homologué. Placé en garde à vue et entendu, il a reconnu les faits. Le véhicule utilisé lors du rodéo : une moto 125cc était découverte lors de la perquisition et saisie sur instruction du parquet en vue d’une confiscation. Il va être presenté au parquet ce mardi en comparution immédiate.

Par ailleurs, le commissariat de Vaulx-en-Velin a présenté à la justice le 30 avril dernier deux autres vaudais de 19 et 20 soupçonnés d’avoir participé à des rodéos motorisés les 26 et 27 avril dernier. Ils ont été jugés en comparution immédiate : l’un a été condamné à une peine avec sursis probatoire de 2 ans (avec obligation de travail et stage route) et le second à 105 heures TIG à effectuer dans un délai de 18 mois.