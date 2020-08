Près de Lyon : Un homme tué par balle en pleine rue à Grenoble

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Un homme d’une trentaine d’année a été abattu de trois balles dans le corps, tôt dans la matinée à Grenoble.

Le Dauphiné Libéré nous rapporte qu’un homme d’environ 30 ans a été tué de trois coups de feu à Grenoble. Le drame s’est déroulé ce matin à 6 h 30 dans la rue, devant une boulangerie d’où sortait la victime après avoir effectué quelques achats. Son assaillant a directement pris la fuite après avoir commis son meurtre.

L’enquête est en cours, on sait pour le moment que l’homme décédé était en libération conditionnelle, connu des services de police pour port d’arme, outrages et menaces. En revanche, on ne sait toujours pas s’il s’agit d’un règlement de compte.

Cet événement est le deuxième en un mois à Grenoble après la mort d’un jeune homme de 22 ans.