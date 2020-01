Près de Lyon : un homme ivre cherche sa cousine en cassant tout au passage

Un homme alcoolisé s’est rendu dans un hôtel de Limas le premier de l'an pour retrouver sa cousine détruisant tout sur son passage.

Un individu de 28 ans a bien mal entamé son année 2020. Selon Le Progrès, le 1er janvier l’homme s’est présenté dans un hôtel de Limas, dans le Beaujolais, pour retrouver sa cousine. Seulement voilà, visiblement sérieusement éméché, il s’est précipité devant la porte d’une chambre qu’il a ouverte à force de coup de pied et de poing. À l’intérieur un couple que l’on imagine apeurer s’était réfugié dans la salle de bain. Une nouvelle fois il a violemment enfoncé la porte. Parvenu jusqu’aux occupants de la chambre il a réalisé son erreur et a quitté l’hôtel sans demander son reste. Bilan des dégâts, 700€ et une belle frayeur pour le couple.

Jugé ce vendredi à Villefranche-sur-Saône l’homme a expliqué que son alcoolisme lui gâchait la vie. Il a écopé de 4 mois de prison avec sursis avec en prime 400€ pour avoir insulté en août le personnel des urgences de Villefranche… Sous l’emprise de l’alcool.