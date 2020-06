Près de Lyon : un homme condamné pour avoir frappé sa femme avec un balai

Le suspect a été condamné à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis, pour des violences régulières sur sa compagne.

Ce samedi 27 juin vers 23h, un équipage de la BAC de Villefranche était dépêché rue Justin Godard pour des violences conjugales. Les policiers se trouvaient en présence d’une femme âgée de 37 ans blessée, qui déclarait avoir été frappée par son conjoint avec un manche à balai. Elle indiquait qu’elle avait déjà été frappée quelques jours plus tôt, mais n’avait pas déposé plainte par peur de représailles. Elle faisait état de violences régulières de la part de son conjoint. Placé en garde à vue et entendu, ce dernier ne souhaitait pas s’exprimer. La victime a reçu 7 jours d’ITT. Le suspect a été présenté au parquet de Villefranche-sur-Saône ce lundi et a été condamné à 18 mois d’emprisonnement, dont 6 avec sursis.