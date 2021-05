Près de Lyon : un homme appelle les forces de l’ordre 27 000 fois pour les insulter

En six semaines, un homme de 47 ans a appelé la police et la gendarmerie à 27 000 reprises en tenant des propos sexuels outrageants. Il a été interpellé à Saint-Priest par les enquêteurs de la sûreté départementale.

Entre le 7 avril et le 18 mai 2021, un homme de 47 ans a passé 27 000 coups de téléphone à des services de police et de gendarmerie, dans toute la France. Nous avons voulu rapporter cela en nombre d'appels par heure et cela équivaut à environ 26 appels par heure pendant 42 jours. Un harcèlement sans précédent et lors duquel cet homme tenait des propos outrageants à caractère sexuel, lorsqu’il était en communication avec des femmes. Pour le moment, 34 victimes ont déjà été recensées.

Arrêté par la sûreté départementale du Rhône dans un hôtel de Saint-Priest, le 19 mai, le suspect a reconnu les faits sans toutefois pouvoir les justifier. Il a fait l’objet d’une expertise psychiatrique lors de sa garde à vue. Elle a permis de déterminer que « son jugement n’était pas altéré ni aboli ».

Il a été présenté ce vendredi matin au parquet de Lyon dans le cadre de la procédure de comparution immédiate.