Près de Lyon : un éboueur agressé par un automobiliste

Le 27 janvier dernier, un différend a éclaté entre un automobiliste et un éboueur à Villeurbanne.

Jeudi à 08h50, suite à une plainte un Villeurbannais trentenaire (24 antécédents) a été arrêté par la police. Le 27 janvier à 06h30, un différend éclatait entre un automobiliste et un éboueur d'une quarantaine d'années en train de ramasser des encombrants. L’automobiliste insultait l'éboueur et lui portait un coup de poing dans la mâchoire. L'automobiliste quittait les lieux et revenait armé d’un niveau de maçon, menaçant sa victime et son collègue, témoin des faits. Le Villeurbannais a reconnu le coup de poing, mais a indiqué avoir été également agressé par les deux éboueurs. Celui qui a été frappé a reçu 21 jours d’ITT. Le suspect va être présenté au parquet ce vendredi en vue d’une comparution immédiate.