Près de Lyon : trois jeunes condamnés pour avoir roué de coups un couple

Les faits se sont produits le 16 janvier à Rillieux-la-Pape, trois hommes ont tabassé un couple à la sortie d’un restaurant. Deux d’entre eux ont été condamnés à trente mois de prison, dont douze avec sursis, le dernier à deux ans de prison, dont un an de sursis.

Un entrepreneur de 30 ans et sa compagne sortaient d’un restaurant de Rillieux-la-Pape le 16 janvier lorsqu’ils ont été pris à parti par trois jeunes de 18 à 20 ans pour une cigarette. Littéralement passés à tabac, le trentenaire a subi 75 jours d’ITT et sa compagne 45 jours d’ITT.

Le trio a commencé par nier son implication lors de son interpellation avant de reconnaître les faits face à une séquence de vidéo surveillance accablante raconte nos confrères du Progrès. Lors du procès les trois hommes ont eu une attitude désinvolte qui leur a valu une remontrance de la présidente du tribunal.

Le parquet avait requis une peine très lourde, de quatre à cinq ans de prison. La défense a plaidé la jeunesse et le manque d’éducation des prévenus. Ils ont été condamnés pour deux d’entre eux à trente mois de prison, dont douze avec sursis et mise à l’épreuve, le troisième à écoper de deux ans de prison dont avec sursis et mise à l’épreuve.

La jeune femme a obtenu 4000€ de dédommagement et son compagnon 6000€. L’avocat du couple a expliqué qu’ils étaient encore extrêmement choqués par l’agression et n’osaient plus sortir de chez eux.