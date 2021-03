Près de Lyon : trois classes ont été fermées pour cause de Covid dans des établissements scolaires de Villeurbanne

Deux écoles maternelles et un collège à Villeurbanne ont dû fermer des classes la semaine passée en raison de cas de Covid.

Dans son point de situation du 5 mars, l’Académie de Lyon a fait savoir qu’aucune structure scolaire n’a dû être fermée, mais que 35 classes avaient dû s’y résoudre, à cause de cas de Covid. Sur ces 35 classes figurent deux classes de l’école maternelle Nigritelle-Noire, une de l’école Albert-Camus et une du collège Elsa-Triolet de Villeurbanne. Le Progrès, qui a révélé l’information, explique que les fermetures ont été décidées du 1er mars au 5 mars dans le cas de Nigritelle-Noire et du 2 mars au 5 mars pour les deux autres établissements scolaires.

Les familles ont été informées par le rectorat de la fermeture et des préconisations à suivre. Une désinfection des locaux est réalisée.