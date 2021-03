Coronavirus : 35 classes fermées dans l'académie de Lyon

D'après les chiffres de l'académie de Lyon en date du 4 mars, le coronavirus n'a provoqué la fermeture d'aucun établissement scolaire.

Bonne nouvelle pour les établissements scolaires de l'académie de Lyon. Malgré la circulation accrue du coronavirus et de son variant britannique, aucun établissement scolaire (école, collège ou lycée) n'est actuellement fermé d'après les chiffres de l'académie en date du 4 mars, qui rendent compte de la situation dans l'enseignement public et privé. Trente-cinq classes ont tout de même été touchées par le coronavirus et ont dû fermer leurs portes cette semaine.

Pour rappel, depuis le 12 février, la décision de fermer une classe est prise après la découverte d'un cas de COVID-19 ou de son variant britannique en maternelle et de trois cas dans une école, un collège ou un lycée, et dès le premier cas, ou cas-contact, en ce qui concerne les variants sud-africain et brésilien. Dans l'académie de Lyon, sur les sept derniers jours, 303 cas de COVID-19 ont été signalés chez des élèves, soit 0,05 % de l'effectif total de l'académie, et six chez les personnels.

A titre de comparaison, dans la région, l'académie de Grenoble semble moins épargnée par le virus : trois établissements scolaires ont dû être fermés cette semaine ainsi que 44 classes après la découverte de cas positifs. Au niveau national, 21 structures scolaires sont fermées (en grande majorité des écoles), dont 7 dans l'académie de Montpellier, ainsi que 508 classes. Sur les sept derniers jours, près de 4000 élèves et 500 membres du personnel ont été testés positifs au COVID-19 dans les zones A et C, la B étant toujours en congés.