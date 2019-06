Près de Lyon : sa voiture se retourne sur l'autoroute, elle l'abandonne

Une conductrice a abandonné son véhicule dans la nuit de samedi à dimanche, sur l’autoroute A47 entre Lyon et Saint-Etienne à hauteur de Rive-de-Gier. Sa voiture était sur le toit.

Alertés, les CRS arrivent sur les lieux d’un accident, sur l’autoroute A47 entre Lyon et Saint-Etienne à hauteur de Rive-de-Gier. D’après Le Progrès, ils découvrent une voiture sur le toit, retournée, sur la voie de gauche. Une voiture vide. Il n’y a personne à l’intérieur.

Et pour cause, des témoins auraient vu la conductrice abandonner son véhicule accidenté et courir le long de l’autoroute.