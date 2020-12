Près de Lyon : recherché, il tente de provoquer une émeute pour échapper à la police

L'homme, interpellé alors qu'il tentait de prendre la fuite, faisait l'objet d'un mandat de recherche.

Dimanche après-midi, à Vaulx-en-Velin, à l'angle du chemin du grand bois et de l'avenue Maurice Thorez, une voiture a subitement pris la fuite à la vue d'une brigade de police située à proximité.

Le chauffeur, déterminé à échapper aux policiers qui tentaient de l'interpeller, a prix tous les risques possibles et imaginables, allant jusqu'à percuter de plein fouet et de face un autre véhicule de police, ainsi qu'une voiture avec, à son bord, un couple et leurs deux jeunes enfants, heureusement sans gravité.

Finalement immobilisé au niveau du chemin de la ferme, le fuyard est alors sorti de son véhicule à la hâte, avant de partir à toute vitesse en courant. Prêt à tout pour échapper aux officiers, qui parvenaient à l'arrêter, ce dernier a même tenté de provoquer une émeute en faisant appel à plusieurs individus présents sur les lieux.

Un homme très défavorablement connu des services de police

Une ruse qui a bien failli fonctionner, puisque les policiers ont été visés par de nombreux projectiles et ont dû faire usage de lanceurs de balles

de défense et de gaz lacrymogènes afin de se mettre en sécurité en compagnie du suspect.

Cet homme de 46 ans, très défavorablement connu des services de police, a tenté de prendre la fuite car il se savait recherché et faisait l’objet d’un mandat délivré par le Procureur de la République de Lyon. Il avait notamment été retrouvé au volant d'une voiture volée au mois d'octobre, le tout sans être titulaire du permis de conduire.

Placé en garde à vue, il a été entendu par les policiers de la Sûreté Départementale du Rhône et a été présenté mardi au parquet de Lyon. Dans l’attente d'un jugement en comparution immédiate, il a été écroué.