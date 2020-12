Près de Lyon : mobilisation ce mardi pour sauver le laboratoire Gifrer

Les salariés du laboratoire Gifrer sont invités à se mobiliser ce mardi 8 décembre devant l'entreprise pour soutenir un projet alternatif à la suppression de plus de la moitié des postes du site de Décines, près de Lyon.

Les syndicats du laboratoire Gifrer, situé à Décines, à l'Est de Lyon, appellent à un mouvement de grève. Les salariés sont invités à se rassembler ce mardi 8 décembre à 8h devant leur entreprise. Cette mobilisation fait suite à l'annonce de la suppression de 125 postes sur 215, soit plus de la moitié des salariés (lire ici).

Dans un communiqué, la CFDT dénonce la volonté de la direction de sous-traiter la production des ateliers d'unidoses, d'antiseptiques, de liniment oléo-calcaire et d'extraits végétaux. Ces produits seront dorénavant faits chez des sous-traitants en France ou en Belgique.

Cette décision est incompréhensible pour le syndicat, qui pointe "un chiffres d'affaires en progression constante", et "un carnet de commande plein". D'autant plus en période de crise sanitaire. "Lors de la première phase de COVID, l'ARS a classé GIFRER comme entreprise fabricant des produits de première nécessité. Trois des composants de l'antiseptique officiel de l'OMS sont produits ou vendus par GIFRER : l'éthanol 90°, l'eau oxygénée stabilisée et le glycérol. Une suppression de l'outil de production de Décines priverait la France d'une capacité de production d’antiseptiques en cas d'aggravation de la pandémie", prévient le syndicat.

La direction de l'entreprise justifie ces suppressions de poste par l'obsolescence du site de Décines. Le laboratoire Gifrer a été fondé en 1912 par les frères Gignoux, pionniers de l'eau oxygénée, puis a fusionné en 2000 avec le groupe belge QualiVer. Un cabinet d'expertise comptable planche actuellement sur un projet alternatif pour le labo, qui permettrait de conserver les ateliers de production à Décines. Les salariés espèrent que leur mobilisation poussera l'actionnaire belge à prendre en compte cette option.